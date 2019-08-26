В Санкт-Петербурге обсудят переобучение работников

В Санкт-Петербурге обсудят вопрос о переобучении работников в условиях цифровой трансформации. Конференцию проведут сегодня, 26 августа.

На пресс-конференции выступят гендиректор холдинга «Ленполиграфмаш» Кирилл Соловейчик и председатель комитета по труду и занятости населения города Дмитрий Чернейко.

Специалисты расскажут об опыте крупных компаний в модернизации кадров, о навыках, которые востребованы в настоящее время, а также об эффективности современных программ обучения сотрудников.

Весной 2019 года председатель рассказал, что в за прошлый год переподготовку прошла 531 женщина, находящаяся в декрете. После этого всем мамам удалось трудоустроиться. В настоящем году их число значительно вырастет.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сделать, чтобы минимизировать вред для здоровья, при использовании смартфона.