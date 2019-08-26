Как минимизировать вред здоровью при пользовании смартфоном

Ученые дали несколько рекомендаций для владельцев смартфонов, чтобы снизить риски для здоровья при использовании гаджетов.

Научный сотрудник из Perdana University (Малайзия) Эрна Фариза Мохд Пут рассказала, что для того, чтобы избежать таких симптомов, как онемение или боль в большом пальце, запястье, шее и спине, необходимо приобретать гаджет под свою руку — смартфон должен быть такого размера, чтобы человек мог обхватить его указательным и большим пальцем. Также рекомендуется чередовать пальцы при наборе текста, чтобы уменьшить боль в руках.

Чтобы избежать болей в спине и шее, необходимо помнить о правильной осанке. По словам эксперта, чтобы сильно не изгибать шею, телефон лучше всего держать на уровне груди, подбородка, или глаз.

Помимо этого, не рекомендуется зажимать телефон между плечом и ухом при разговоре, поскольку данная поза защемляет спинные диски и может взывать сдавливание нервов. При долгом пользовании смартфоном необходимо делать простые упражнения каждые полчаса: разминать руки и шею.

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