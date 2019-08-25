Ученые выяснили, что полные люди легче переносят жару

Ученые выяснили, что полные люди легче переносят жару
Избыточная масса тела не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых заболеваний во время жары. Фото: pixabay

Российские ученые пришли к выводу, что люди с избыточным весом легче чувствуют себя в жару, поскольку их жировой слой работает в качестве «узбекского халата», он способен предотвращать тело от перегрева.

Исследование «Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы», результаты которого приводит РИА Новости, начались после аномальной жары в 2010 году в России.

Оказалось, что избыточная масса тела не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых заболеваний во время жары. Наоборот, в этот период у полных людей можно отметить положительную корреляцию между массой тела и качеством жизни.

В исследовании отмечается, что в то же время, жаркая погода может усугубить такие заболевания, как сахарный диабет, болезни легких, неврологические заболевания, психические заболевания, язвенную болезнь, заболевания почек, а также влияет на качество сна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые выяснили, что загрязненный воздух может влиять психические заболевания.

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