Два ребенка пострадали в аварии на КАД при съезде на Кронштадт

Подростков вывезли с места ДТП на вертолетах сан авиации.

Появились подробности аварии на КАД Санкт-Петербурга. Инспекторы ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП в Кронштадтском районе Петербурга.

ДТП произошло примерно в 9:45 на КАД Петербурга у съезда на Кронштадт. Volkswagen Passat остановился и в него врезался Nissan, ехавший сзади, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и ЛО 26 августа. Подробности ДТП не уточняются, но стоит учесть, что остановки на КАД Петербурга запрещены. Пострадали дети на задних сиденьях Volkswagen – 15-летний подросток увезен с КАД на вертолете санитарной авиации в тяжелом состоянии. Девочка 13-ти лет получила травмы средней тяжести.

После аварии на участке КАД временно перекрыли движение: примерно за час, по сообщениям очевидцев, на кольцевой выросла пробка в 5 км. На место приезжали спасатели МЧС, о чем GazetaSPb ранее сообщила.