После драки фанатов «Зенита» с ОМОН назначили три штрафа

Болельщики выплатят деньги за свое агрессивное поведение. Им также запретили ходить на матчи до конца года.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. С момента драки в «Газпром Арене» после матча «Зенита» и «Краснодара» прошел уже почти месяц – только сейчас появились административно наказанные. Сразу три горожанина должны выплатить денежный штраф – один расстанется с тремя тысячами, второй с четырьмя, третий с пятью тысячами рублей. Мужчины после игры напились и вели себя агрессивно. Также они грубо разговаривали с персоналом стадиона, используя ненормативную лексику.

Напоминаем, что столкновение между болельщиками «Зенита» и ОМОНом произошло третьего августа. Футбольные фанаты расстроились итогами встречи.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» наказали за драку с ОМОНом на 400 тыс. рублей и одним матчем без зрителей условно. Как пишет «Спорт-Экспресс», из них 100 тыс. назначены за отсутствие безопасности, остальные деньги — за несоответствующее поведение посетителей. Клуб также наказали условной дисквалификацией на матч.