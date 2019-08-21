«Зенит» наказали за драку с ОМОНом на 400 тыс. рублей и одним матчем без зрителей условно

100 тыс. назначены за отсутствие безопасности, 300- за неправомерное поведение фанатов. Фото: Скриншот: instagram

100 тыс. назначены за отсутствие безопасности, 300- за неправомерное поведение фанатов. Фото: Скриншот: instagram

Футбольный клуб Северной столицы «Зенит» наказали за случившийся инцидент между ОМОНом и зрителями. Решение было вынесено контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза.

Конфликт произошел на матче 4-го тура чемпионата России против «Краснодара». Общая сумма штрафа составила 400 тыс. рублей.

Как пишет «Спорт-Экспресс», из них 100 тыс. назначены за отсутствие безопасности, остальные деньги — за несоответствующее поведение посетителей. Клуб также наказали условной дисквалификацией на матч.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал, что стадион не принял все меры для безопасности, а зрители не были оповещены об ограниченном проходе во время выхода. Он также отметил неправильную расстановку сотрудников.

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