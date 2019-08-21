Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом»

Футболист не будет пока играть за «сине-бело-голубых» – он уйдет в аренду к «Уфе».

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщается на сайте петербургского футбольного клуба «Зенит». Уточняется, что защитник Данил Круговой покинул «Уфу» и уже перешел в «Зенит». Контракт рассчитан на пять лет. Несмотря на состоявшийся трансфер, игрок проведет сезон 2019/20 в клубе, из которого ушел.

Напоминаем, что Данил Круговой является воспитанником «Зенита». За «Уфу» он отыграл девять матчей, в рамках которых забил один гол. В СМИ пишут, что защитника купили за два миллиона евро.

“Уфа” — следующий противник “Зенита” в Чемпионате России, петербуржцы отправятся на Урал и выйдут на поле 24 августа. Пока что защитник не выходил на поле в новом сезоне из-за травмы.

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