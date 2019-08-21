Джорджевич рассказал о “Локомотиве”, Дзюбе и кулаке Азмуна

Иванович не уйдет в “Црвену Звезду” из “Зенита”, заявил форвард.

Лука Джорджевич рассказал о переходе из “Зенита” в “Локомотив”. Трансфер из Петербурга в Москву организовали за 2-3 дня.

Форвард рассказал “Чемпионату”, что советовался по поводу перехода с капитаном “Зенита” Браниславом Ивановичем. Тот заявил, что “Локомотив” — отличный клуб. Футболиста спросили о возможном переходе Ивановича в “Црвену Звезду”, но Джорджевич ответил, что защитник туда не пойдет — якобы, сам не хочет.

Нападающий теперь уже “Локомотива” считает, что фанаты “Зенита” не расстроятся из-за его перехода к прямым конкурентам — болельщики понимают, как сложились годы Джорджевича в клубе Санкт-Петербурга.

Джорджевич рассказал, что Дзюба пожелал ему удачи при переходе в “Локомотив”. Нападающий назвал Дзюбу смешным, признавшись, что на него нужно смотреть, а рассказать не получится. “У него сами по себе движения – 2 м человека – очень смешно выглядят”, рассказал он изданию. Отвечая на вопрос о тоннеле пинков, Джорджевич признался, что главная проблема — не Дзюба, а Азмун: на день рождения иранец больно попал ему кулаком в живот.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Джорджевич попрощался с Петербургом.