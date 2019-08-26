Пьяный петербуржец порезал братьев на улице Новостроек

Около 4 часов утра у дома 9 шла драка. Фото: Google.Maps

Около 4 часов утра у дома 9 шла драка. Фото: Google.Maps

Росгвардия задержала мужчину утром в воскресенье и сдала в отделение полиции.

Утром в воскресенье Росгвардия задержала 37-летнего мужчину, который размахивал ножом на улице Новостроек. После драки в Кировском районе госпитализировали двух петербуржцев.

Наряд Росгвардии на патруле узнал о конфликте на ул. Новостроек около 4 часов утра, сообщили GazetaSPb в УВО Санкт-Петербурга 26 августа. У дома 9 шла драка: мужчина ударил ножом двух мужчин и решил сбежать. Его задержали на той же улице, злоумышленник оказался пьян.

Пострадавшие оказались братьями, их отвезли в Городскую больницу №26, но их жизни ничего не угрожает: полиция, куда Росгвардия сдала задержанного, возбудила дело лишь о причинении легкого вреда здоровью.

Ранее GazetaSPb сообщила, что жестоким убийцей женщины на бульваре Новаторов оказался ее сосед.