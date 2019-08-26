Жестоким убийцей женщины на Новаторов мог оказаться ее сосед

По статье об убийстве можно получить от 6 до 15 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

По статье об убийстве можно получить от 6 до 15 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

Злоумышленник похитил припаркованный у дома Volvo своей жертвы.

Полиция Петербурга задержала молодого человека которого подозревают в жестоком убийстве пенсионерки в Кировском районе. Соседу женщины исполнилось 26 лет, он не работает.

Тело нашли еще в четверг в квартире дома на Новаторов, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО 26 августа. Правоохранительные органы заявили о насильственной смерти 58-летней жительницы Северной столицы. Злоумышленник похитил ее автомобиль Volvo, который стоял возле дома.

Сейчас в совершении преступления подозревают 26-летнего мужчину, он живет в соседней квартире. Его мотивы не называют. Полиция Петербурга продолжает расследование. По статье об убийстве можно получить от 6 до 15 лет тюрьмы.

Задержанный уже признался в совершении преступления, сообщили GazetaSPb в УСК РФ по Петербургу. Он рассказал, что перерезал женщине горло, подойдя сзади, на машине уехал в Химки, а одежду жертвы сжег в Новгородской области. В Химках его и задержали и перевезли в Петербург.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржец заколол отца на Гранитной улице.