На Гражданском сносят торговый павильон

Он занимает площадь около 400 квадратных метров. По какой причине решили демонтировать торговое помещение – непонятно.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщает корреспондент GazetaSPb, присутствовавший при сносе торгового павильона по адресу Гражданский проспект 84. По предварительным данным, площадь здания составляла не более 500 квадратных метров. Суды по вывескам, там продавались хозтовары, а также продукты.

Комитета по контролю за имуществом на месте не видно – возможно, владелец павильона добровольно решил снести торговое помещение. Пока что никаких дополнительных данных не поступало, инцидент не комментировали в ведомстве.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Хасанской ККИ прикрыл магазин с продуктами и алкоголем. Владелец оккупировал помещение самовольно. Документы, которые подтвердили бы его право на аренду помещения в 60 кв. метров, он предоставить не смог.