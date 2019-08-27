На следующей неделе Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк на следующей неделе представят новую модель формирования пенсионных накоплений.
Согласно концепции организаций выплаты в негосударственные фонды, где хранятся отчисления, будут делать сами граждане или их работодатели. Таким образом, пенсионные накопления станут собственностью людей.
Как стало известно GazetaSPb, заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что о деталях модели и ее названии расскажут на следующей неделе.
Проект построен на основе ранее разрабатывавшемся законопроекте об ИПК.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что долг в 600 тыс. рублей жительница Санкт-Петербурга оплатила только после визита приставов.