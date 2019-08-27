На следующей неделе Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

На следующей неделе Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Пенсионные накопления станут собственностью граждан. Фото: pixabay.com

Министерство финансов и Центробанк на следующей неделе представят новую модель формирования пенсионных накоплений.

Согласно концепции организаций выплаты в негосударственные фонды, где хранятся отчисления, будут делать сами граждане или их работодатели. Таким образом, пенсионные накопления станут собственностью людей.

Как стало известно GazetaSPb, заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что о деталях модели и ее названии расскажут на следующей неделе.

Проект построен на основе ранее разрабатывавшемся законопроекте об ИПК.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что долг в 600 тыс. рублей жительница Санкт-Петербурга оплатила только после визита приставов.

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