На следующей неделе Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк на следующей неделе представят новую модель формирования пенсионных накоплений.

Согласно концепции организаций выплаты в негосударственные фонды, где хранятся отчисления, будут делать сами граждане или их работодатели. Таким образом, пенсионные накопления станут собственностью людей.

Как стало известно GazetaSPb, заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что о деталях модели и ее названии расскажут на следующей неделе.

Проект построен на основе ранее разрабатывавшемся законопроекте об ИПК.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что долг в 600 тыс. рублей жительница Санкт-Петербурга оплатила только после визита приставов.