После визита приставов петербурженка оплатила долг в 600 тыс.

В результате судебных разбирательств с петербурженки взыскали 600 тыс. рублей в пользу кредитора. Женщина не торопилась погашать задолженность. Оплата была совершена только после визита приставов.

Решение Невского районного суда об оплате задолженности кредиторам гражданка игнорировала. Петербурженке ограничили выезд из страны, взыскали средства с банковских счетов, с зарплаты, наложили запрет на регистрацию транспорта и доли в квартире.

Согласно информации управления федеральной службы судебных приставов по городу, женщина оплатила долг и исполнительный сбор суммой 42 тыс. рублей только после того, как приставы посетили ее и потребовали прийти на прием.

В настоящее время разбирательства завершены.

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