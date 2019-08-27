В аварии на «Коле» пострадали двухлетний ребенок и двое взрослых

На трассе «Кола» в Ленобласти в результате ДТП пострадали три человека, один из которых ребенок. Авария случилась сегодня, 27 августа, около 11 часов на 237-м километре трассы.

Водитель автомобиля Mercedes, совершая левый поворот, не пропустил ВАЗ. В результате чего пострадали 40-летний водитель отечественного автомобиля, его госпитализировали в тяжелом состоянии, и его пассажиры – 24-летняя девушка и двухлетний ребенок, у них травмы средней тяжести.

Состояние водителя иномарки не сообщается.

Согласно данным УГИБДД по городу и области, сотрудники правопорядка проводят проверку и устанавливают детали произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с фурой на внешнем кольце КАД Петербурга. В результате аварии на трассе образовалась пробка в 1,5 км.