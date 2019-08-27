На КАД образовалась пробка в 1,5 км из-за ДТП с фурой

В результате ДТП затруднено движение по участку внешнего кольца КАД Петербурга. Авария на 58-м километре внешнего кольца КАД произошла сегодня, 27 августа, около 13:30.

Столкнулись легковой автомобиль и два грузовых. По предварительной информации имеется один пострадавший.

Согласно данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в результате произошедшего образовалась пробка протяженностью около 1,5 км

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, скорая помощь, а также представители подрядчика, обслуживающего магистраль.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у дверей больницы в Колписнком районе Петербурга был обнаружен человек с оторванной ступней. Им оказался 38-летний мигрант. Причина произошедшего неизвестна.