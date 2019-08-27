На КАД образовалась пробка в 1,5 км из-за ДТП с фурой

На КАД образовалась пробка в 1,5 км из-за ДТП с фурой
Протяженность пробки около 1,5 км. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В результате ДТП затруднено движение по участку внешнего кольца КАД Петербурга. Авария на 58-м километре внешнего кольца КАД произошла сегодня, 27 августа, около 13:30.

Столкнулись легковой автомобиль и два грузовых. По предварительной информации имеется один пострадавший.

Согласно данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в результате произошедшего образовалась пробка протяженностью около 1,5 км

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, скорая помощь, а также представители подрядчика, обслуживающего магистраль.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у дверей больницы в Колписнком районе Петербурга был обнаружен человек с оторванной ступней. Им оказался 38-летний мигрант. Причина произошедшего неизвестна.

дтп кад новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАД образовалась пробка в 1,5 км из-за ДТП с фурой
В Петербурге вместо мясокомбината «Самсон» хотят построить парк
У дверей колпинской больницы обнаружили мигранта с оторванной ступней
Женщину, упавшую на рельсы в петербургском метро, спасли
На КАД перед съездом на Пулковсое ш. кто-то потерял груз
Китайская компания зарегистрировала на себя товарный знак петербургской ГК ...
Всех косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
На «Гражданском проспекте» пассажир упал на пути