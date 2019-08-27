У дверей колпинской больницы обнаружили мигранта с оторванной ступней

В Колпинском районе Санкт-Петербурга был обнаружен мужчина с оторванной ступней. Гражданин из Узбекистана находился на входе в больницу No33.

На вопросы о причинах случившегося пострадавший ответить не смог. Как стало известно GazetaSPb, мужчину в тяжелом состоянии направили в реанимацию.

Позже выяснилось, что 38-летний мужчина является мигрантом. Как именно он оказался у дверей медицинского учреждения неизвестно.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на КАД, перед съездом на Пулковское шоссе кто-то потерял каркас. Объект создает аварийную ситуацию на проезжей части. Виновник неизвестен. О случившемся сообщили очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи выразили недовольство, вызванное отношением водителей к закреплению груза.