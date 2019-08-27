На КАД перед съездом на Пулковсое ш. кто-то потерял груз

На КАДе Санкт-Петербурга кто-то из участников движения потерял груз. Все произошло сегодня, 27 августа, на внутренней стороне КАД, перед съездом на Пулковское шоссе.

«Кто-то потерял каркас», — сообщил очевидец.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что строительный каркас занял почти полторы полосы на проезжей части.

Автомобилям приходится объезжать объект. В комментариях к записи пользователи возмущаются, что водители ненадежно крепят груз к на транспорте, из-за чего создается аварийная ситуация.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что за разбойное нападение на водителя такси злоумышленники ответят перед судом.