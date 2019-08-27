Бешеный енот отправил на лечение 21 американца

Животное никого не кусало, но всем контактировавшим с ним прописали сыворотку от вируса.

Несколько жителей Мэкона, штат Джорджия, вынуждены пройти специальное лечение из-за енота. Несмотря на то, что животное никого не кусало, люди могли подхватить от него бешенство.

В начале августа на пр. Инглсайд прошла акции “Енот или котенок?”. Один из участников принес туда маленького енота. Он оказался настолько агрессивен, что его отдали в центр исследования и помощи диким животным. Его анализы показали, что животное подхватило бешенство. Теперь 21 человеку, контактировавшему с щенком енота, прописали сыворотку от вируса, сообщили в Северном центральном департаменте здравоохранения.

Сам маленький енот скончался в центре реабилитации. Вирус бешенства приводит к летальному исходу человека без своевременного лечения.

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