Лисенок проверил новую школу в Приморском районе Петербурга

Лисенок проверил новую школу в Приморском районе Петербурга
Пользователи сети шутят, что лисенок пойдет в первый класс вместе с детьми. Фото: скриншот VK

Пользователи соцсетей предположили, что дикое животное прибежало из Юнтоловского заказника.

Лисенок попал на камеры видеонаблюдения школы №777 в Приморском районе Петербурга. Пользователи соцсетей предположили, что животное прибежало из Юнтоловского заказника.

Школы на Лыжном переулке должна открыться 2-го сентября с началом учебного года. В группе “Лахта Онлайн Приморский район” в социальной сети заявили 27 августа, что лис еще никогда не видели внутри жилого квартала и рядом со школой.

Пользователи Сети шутят, что лисенок пойдет в первый класс вместе с детьми. Другие обеспокоены, что лисы переносят бешенство и могут перекусать школьников. Третьи переживают, что разрастающийся город лишает животных привычных мест обитания.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в январе в Приморском районе Петербурга заметили лисицу.

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