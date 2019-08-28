Подростковый разбой на Октябрьской может обернуться тюрьмой

Двое 16-летних петербуржцев угрожали 10-класснику ножом и отняли у него телефон с наушниками.

Двух подростков задержали за нападение на старшеклассника. Несовершеннолетние петербуржцы угрожали жертве ножом.

Следователи выясняют обстоятельства нападения 16-летних подростков на 10-классника на Октябрьской набережной Петербурга, сообщили GazetaSPb в СК РФ по Петербургу 28 августа. Возбуждено дело о разбое: установлено, что молодые люди избили жертву и отняли у нее телефон и наушники. Материальный ущерб оценили в сумму более 20 тысяч рублей.

Пока что правоохранительные органы Петербурга не выбрали задержанным меру пресечения. Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, так молодым людям грозит реальное наказание. По статье о разбое можно получить до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн.

Ранее GazetaSPb сообщила, что подросток поджег машину в центре Санкт-Петербурга.