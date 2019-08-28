Подросток поджег автомобиль в центре Санкт-Петербурга

Подросток поджег автомобиль в центре Санкт-Петербурга
Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого. Фото: pixabay.com

KIA Rio на Новгородской получила частичные повреждения, но никто не пострадал.

Полиция Санкт-Петербурга ищет подростка, который поджег машину в центре города. KIA Rio получила частичные повреждения, но никто не пострадал.

Сообщение о пожаре на Новгородской улице поступило в полицию во вторник, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга. Позже полицейские выяснили (вероятно, с помощью внешних камер видеонаблюдения), что к машине подошел подросток, поджег ее и сбежал. Личность молодого человека установлена, ему 17 лет.

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого. Возраст уголовной ответственности в России составляет 16 лет, так что несовершеннолетний ответит перед законом, если его вину докажут. Уголовное дело еще не возбудили.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на заводе “Красное Кормово” при пожаре пострадали три человека, два из которых погибли.

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