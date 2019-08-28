Два сотрудника завода “Красное Кормово” погибли при пожаре на корабле

Предприятие в Нижнем Новгороде продолжает работать, огонь уже потушили.

Пожар произошел на заводе “Красное Сормово” в Нижнем Новгороде. Погибли два сотрудника судоверфи и еще один госпитализирован.

На строящемся корабле вспыхнул кислород, сообщили ТАСС на заводе 28 августа. “Красное Сормово” продолжает работать. Огонь достиг площади всего в 5 м2 и его уже потушили. Сейчас предприятие собрало комиссию, которая разберется в происшествии. Гибелью рабочих займется и Следственный комитет на транспорте региона.

“Красное Сормово” относится к ОСК, совет директоров которой сейчас возглавляет экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Это один из самых старых заводов России, он появился еще в 1849 году. Предприятие выпустило, к примеру, свыше 300 подлодок для ВМФ РФ. Корабль, на котором произошел пожар, станет сухогрузом.

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