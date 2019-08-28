В строящемся здании Новосибирска рухнули перекрытия

В строящемся здании Новосибирска рухнули перекрытия
Одного рабочего извлекли из под завалов. Фото: МЧС РФ

В Новосибирске рухнули перекрытия в строящемся здании, под завалами могут находиться люди. Все произошло сегодня, 28 августа, на улице Ударная.

На строительной площадке рухнули стена и перекрытия. Одного из рабочих, которые находились в здании в момент происшествия, удалось извлечь.

По данным «Интерфакса», всего там находилось 12 строителей. Их состояние пока неизвестно.

Ранее в GazetaSPb сообщали о изобличении нескольких злоумышленников, обвиняемых в хищении смартфонов у граждан. Задержание четырех обвиняемых произошло за прошедшие сутки, 27 августа, в разных районах города и области. Трое из них задержаны. Четвертого 60-летнего гражданина привлекли к административной ответственности. Решается мера пресечения.

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