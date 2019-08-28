Раскрыто четыре хищения смартфонов по Петербургу и Ленобласти

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Фото: Baltphoto_Андрей_Пронин

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Фото: Baltphoto_Андрей_Пронин

За прошедшие сутки, 27 августа, полиция города и области задержала подозреваемых в нескольких фактах хищения мобильных телефонов.

Первое задержание произошло в Приморском районе города. Безработного 18-летнего жителя Всеволожска задержали по подозрению в хищении мобильного у 15-летнего школьника. Инцидент произошел в подъезде дома на улице Савушкина 23 августа. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

В Пушкинском районе был задержан 23-летний судимый гражданин. В тот же день в поселке Ленсоветовский он, применив силу, отобрал в подъезде мобильный телефон у 22-летнего мужчины. Стоимость телефона – 6 тыс. рублей.

Аналогичный грабеж был раскрыт в Центральном районе города. Правоохранители разыскали 61-летнего безработного мужчину похитившего телефон за 12 тыс. рублей у пенсионера. Инцидент случился 26 августа у дома на 7-ой Советской улице.

В Гатчине задержан подозреваемый в ограблении 42-летнего рабочего сельскохозяйственного предприятия. Днем ранее, 27 августа, 29-летний мужчина похитил телефон за 14 тыс. рублей.

Согласно данным ГУ МВД РФ по городу и области, в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по факту грабежа. Трое из них были задержаны. 60-летнему гражданину избирается мера пресечения, он привлечен ответственности.

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