На Обуховской обороны прохожий был травмирован неопределенным образом

На Обуховской обороны прохожий был травмирован неопределенным образом
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Фото: Baltphoto_Андрей_Пронин

В Невском районе Санкт-Петербурга прохожий получил телесные повреждения при неустановленных обстоятельствах.

О случившемся в отдел полиции сообщили сегодня, 28 августа, около 2 часов ночи. На проспекте Обуховской обороны 29-летний гражданин был травмирован. После он обратился в медучреждение за помощью.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время сотрудники полиции выясняют детали произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП каршеринга. Автомобиль влетел в ограждение на Тихорецком проспекте сегодня утром. О случившемся сообщили очевидцы в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти невский район полиция
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На Обуховской обороны прохожий был травмирован неопределенным образом
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