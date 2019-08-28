На Обуховской обороны прохожий был травмирован неопределенным образом

В Невском районе Санкт-Петербурга прохожий получил телесные повреждения при неустановленных обстоятельствах.

О случившемся в отдел полиции сообщили сегодня, 28 августа, около 2 часов ночи. На проспекте Обуховской обороны 29-летний гражданин был травмирован. После он обратился в медучреждение за помощью.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время сотрудники полиции выясняют детали произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП каршеринга. Автомобиль влетел в ограждение на Тихорецком проспекте сегодня утром. О случившемся сообщили очевидцы в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».