Каршеринг влетел в ограждение на Тихорецком проспекте

На Тихорецком проспекте Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга. Все случилось сегодня, 28 августа, на участке перед поворотом на улицу Академика Байкова, ВАД шоссе, около 7:30 утра.

«Очередной каршеринг окончил свой славный путь», — пишет очевидец.

Иномарка влетела в ограждение. Бампер автомобиля сильно пострадал.

О случившемся сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под записью пользователи выражали свое недовольство, указывая на то, что автомобили каршеринга стали все чаще становиться виновниками ДТП.

Состояние водителя не сообщается.

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