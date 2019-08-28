Каршеринг влетел в ограждение на Тихорецком проспекте

Каршеринг влетел в ограждение на Тихорецком проспекте
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

На Тихорецком проспекте Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга. Все случилось сегодня, 28 августа, на участке перед поворотом на улицу Академика Байкова, ВАД шоссе, около 7:30 утра.

«Очередной каршеринг окончил свой славный путь», — пишет очевидец.

Иномарка влетела в ограждение. Бампер автомобиля сильно пострадал.

О случившемся сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под записью пользователи выражали свое недовольство, указывая на то, что автомобили каршеринга стали все чаще становиться виновниками ДТП.

Состояние водителя не сообщается.

Ранее в GazetaSPb писали, что мужчину из Приозерска оштрафовали на 100 тыс. Гражданин торговал алкоголем без лицензии.

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