Бизнесмена Приозерска наказали за торговлю алкоголем без лицензии на 100 тыс.

Бизнесмена Приозерска наказали за торговлю алкоголем без лицензии на 100 тыс.
Решение вынес Арбитражный суд. Фото: pixabay.com

В Приозерском районе Ленинградской области индивидуальный предприниматель торговал алкогольной продукцией без лицензии. Нарушение в ходе проверки выявила прокуратура.

Магазин находился на платформе 67-69 км (СНТ «Микрон»). В результате проверки точки сотрудники ведомства нашли крепкий алкоголь. Но лицензию на его продажу бизнесмен предоставить не смог.

Согласно данным прокуратуры, по факту незаконной розничной торговли спиртными напитками возбуждено дело об административном правонарушении.

Обвиняемому назначили штраф размером 100 тыс. рублей. Решение вынес Арбитражный суд городу и области.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что стресс, полученный социальными сетями, стремятся снять при помощи также соцсетей.

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