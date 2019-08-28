Стресс от соцсетей стремятся снять с помощью соцсетей

Поскольку источник стресса оказывается и спасением от него, то привыкание пользователей к платформам только усиливается.

Социальные сети, такие как Facebook и Instagram, вызывают у пользователей стресс и чувство тревоги. Однако это не может заставить людей отказаться от них.

Британские и немецкие ученые изучили привычки 444 пользователей Facebook, сообщает MedicalXpress. Стресс могут вызывать опасения, что соцсети вторгаются в личную жизнь человека, ощущение несоответствия требования общества, избыток новостей о социальной жизни друзей и даже изменения в работе платформ.

Выяснилось, что часть испытуемых предпочитала на время отвлечься от Интернета и найти удовлетворение в других занятиях. Другие, напротив, испытывая стресс, не покидают платформу, а лишь переключаются с одного из ее сервисов на другой. Поскольку источник стресса оказывается и спасением от него, то привыкание пользователей к соцсетям только усиливается.

Ранее GazetaSPb сообщила, что российским учителям объяснили, как надо вести себя в соцсети.