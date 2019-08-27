Российским учителям объяснили, как надо вести себя в соцсети

Учителей призывают не размещать в Интернете материалы, которые навредят здоровью или развитию ребенка. Фото: pixabay.com

Учителей призывают не размещать в Интернете материалы, которые навредят здоровью или развитию ребенка. Фото: pixabay.com

Любой спорный случай может быть рассмотрен специальной комиссией по требованию педагога.

Минпросвещения выпустило собрание норм профэтики для педагогов. Ведомство включило в положение рекомендации по поведению в социальных сетях.

Так, учителей призывают не размещать в Интернете материалы, которые навредят здоровью или развитию ребенка, сообщает Минпросвещения 27 августа. Педагогам рекомендуют не создавать ситуаций, которые навредят репутации образовательного учреждения или их собственной. Если такая ситуация произошла, педагог имеет право требовать рассмотрения случая специальной комиссией.

Учительнице из Барнаула в марте пришлось уволиться из-за размещения в соцсети фотографии в легком платье-купальнике. Случай привел к флешмобу #учителятожелюди, о котором GazetaSPb ранее сообщила. Позже глав Минобрнауки Алтая Максим Костенко предложил ей поработать над курсом ведения соцсетей для педагогов, что она и сделала.

Новый учебный год начинается 2 сентября в понедельник.