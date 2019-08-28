Мотоциклист врезался в машину ДПС на Варшавской

По предварительной информации, при аварии никто не получил серьезных травм. Фото: скриншот VK

По предварительной информации, при аварии никто не получил серьезных травм. Фото: скриншот VK

Очевидцы обвинили в аварии полицейских Санкт-Петербурга.

ДТП с участием полицейской машины произошло в Московском районе Петербурга. Мотоциклист врезался в патрульную машину на Варшавской улице.

Столкновение машины и мотоцикла произошло днем в среду 28 августа. Очевидцы в социальных сетях рассказали в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”, что аварию спровоцировал сотрудник ДПС: он якобы подрезал байкера. Пока что в ГУ МВД Петербурга и ЛО не прокомментировали сообщения в социальных сетях. Вероятно, если вину полицейского докажут, то его ждет дисциплинарное наказание.

За вторник 27 августа в Петербурге произошло 391 ДТП. Пострадали 28 человек, двое погибли.

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