На Парашютной сбили 13-летнюю велосипедистку

На Парашютной сбили 13-летнюю велосипедистку
Авария произошла около 21:15 во вторник 27 августа на перекрестке Парашютной и Догоозерной. Фото: скриншот https://vk.com/spb_today

Пострадавшую увезли на “Скорой помощи” с тяжелыми травмами.

В Приморском районе Петербурге 13-летняя девочка на велосипеде попала под машину. Подростка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Авария произошла около 21:15 во вторник 27 августа на перекрестке Парашютной и Догоозерной. Автомобиль Infinity сбил ребенка на регулированном переходе, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 27 августа. Еще раньше о происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях: по их словам, пострадавшая лежала на асфальте и не двигалась.

Медики забрали девочку с места ДТП на машине “Скорой помощи” в тяжелом состоянии. Инспекторы ГИБДД выяснят все обстоятельства происшествия — пока неясно, кто именно виноват в произошедшем.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Александр Друзь наехал на велосипедиста на Невском проспекте Петербурга.

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