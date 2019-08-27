Друзь прокомментировал наезд на велосипедиста на Невском

Друзь прокомментировал наезд на велосипедиста на Невском
“Все хорошо, все пляшут и поют,” - заявил бывший участник передачи “Что? Где? Когда?”. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Небольшое ДТП в центре Петербурга могло бы остаться незамеченным, если бы сходство участника с бывшим знатоком.

В центре Санкт-Петербурга автомобиль сбил велосипедиста. Человеком за рулем Volksagen оказался Александр Друзь.

Небольшое ДТП на Невском проспекте Петербурга произошло утром во вторник 27 августа, сообщили читатели газеты “Аргументы и факты” изданию. Очевидцы обратили внимание на сходство водителя машины с бывшим участником передачи “Что? Где? Когда?”.

Друзь уже отреагировал на новость: он признал в беседе с телеканалом 78, что действительно сидел за рулем Polo, но заявил, что ничего особенного не произошло: “Все хорошо, все пляшут и поют,” — выразился знаток.

Кто виноват в аварии, осталось неизвестным.

Друзя отстранили от передачи “Что? Где? Когда?” на Первом канале в феврале. Главред шоу “Кто хочет стать миллионером?” Илья Бер обвинил знатока в попытке сжульничать. Сейчас 64-летний Друзь занимается преподаванием и пишет книги, о чем GazetaSPb ранее сообщила.

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Друзь прокомментировал наезд на велосипедиста на Невском
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