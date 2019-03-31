Александр Друзь ушел на пенсию

Знаменитый участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» И шестикратный обладатель Хрустальной Совы Александр Друзь занимается преподаванием.
Друзь был отстранен от деятельности правления международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». После этого он решил уйти на пенсию и заниматься преподавательской деятельностью.
Сейчас Александр Друзь обучает молодых людей мастерству того, чем сам уже не занимается.
Кроме того, он пишет книги. Сейчас Друзь работает над продолжением путеводителя по Санкт-Петербургу. Книга является представителем краеведческого жанра.
Первую часть он посвятил своей дочке и внучке. Книга была сборником рассказов и стихотворений. Во второй части Друзь рассказывает о своих прогулках с друзьями.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стало известно, что получила экс-супруга Шнурова Матильда после развода.