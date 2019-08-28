Махинации с квартирами мертвецов закончились тюрьмой

Пять мошенников получили в сумме 23 года лишения свободы.

Пятерых граждан обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня суд Санкт-Петербурга вынес подсудимым приговоры.

Злоумышленников признали виновными в четырех случаях мошенничества и двух случаях покушения на него, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 28 августа. Делом занимался прокурор Центрального района. Следствие выяснило, что злоумышленники оформляли право наследования квартир умерших петербуржцев на фиктивных наследников, а затем продавали жилплощадь. Доход делился между участниками группы.

Преступники получили на пятерых в сумме 23 года реального лишения свободы — лидер получил 6 лет тюрьмы. Несколько сообщников приговорены к условным срокам.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Московском районе Петербурга 18 пенсионеров стали жертвами двух мошенников.