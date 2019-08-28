В Московском районе 18 пенсионеров стали жертвами двух мошенников

В Московском районе 18 пенсионеров стали жертвами двух мошенников
Злоумышленники просили пошлину за перерасчет пенсии. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Полиция Петербурга раскрыла 18 случаев мошенничества в отношении пенсионеров. В причастности к преступлениям подозревают двух местных жителей.

В начале июня сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин. Под видом работников государственной организации они предлагали пенсионерам компенсацию за перерасчет пенсии. Для этого необходимо было оплатить пошлину — порядка 15 тыс. рублей.

Одной из жертв злоумышленников стала 86-летняя женщина. В ходе расследования выяснилось, что мужчины причастны к по меньшей мере 18 аналогичным случаям в Московском районе.

«Общий ущерб от противоправных действий злоумышленников составил не менее 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что во время обыска у злоумышленников обнаружили мобильные телефоны, печати, ноутбук с базой данных жителей Петербурга и банковские карты.

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