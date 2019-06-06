В Петербурге задержаны мошенники обворовывавшие пенсионеров

Злоумышленники предлагали пенсионерам компенсацию за перерасчет пенсии, взамен просили оплатить 10-ти процентную пошлину.

Мошенниками оказались двое петербуржцев жителей. Оба были задержаны оперативниками с поличным 5 мая на проспекте Космонавтов в Московском районе города.

Один из мошенников позвонил 86-летней пенсионерке, представился работником государственной организации и сообщил, что ей положена дополнительная выплата за перерасчет пенсии.

После согласия в квартиру к пенсионерке зашел второй подозреваемый, представился курьером, и взял у потерпевшей 30 тысяч рублей, выдав взамен фальшивую квитанцию. При выходе из квартиры «курьер» был задержан оперативниками уголовного розыска. Чуть позже был задержан его подельник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

В ходе проведения обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, печати, ноутбук с базой данных жителей Петербурга и банковские карты. Денежные средства последней пострадавшей изъяты в полном объеме.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что юрист-консультант идет в колонию за мошенничество.