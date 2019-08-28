«Меня что-то занесло»: Renaut влетел в ряд машин на парковке

В Адмиралтейском районе Петербурга автомобиль Renault Duster протаранил ряд припаркованных машин. Авария произошла на набережной Обводного канала 28 августа.

Машины были припаркованы у дома №197, когда в них влетел кроссовер. Водитель Renault произошедшее, по словам одной из свидетельниц происшествия, объяснил фразой: «Меня чё-т занесло».

Первый удар, как отмечают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте», пришелся на BMW. Затем машина протаранила Subaru. Точное количество авто, ставших участниками аварии, неизвестно. Сообщения о пострадавших не поступали.

Протаранивший автомобили Renault Duster отделался вмятинами на бампере.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у Исаакиевского собора в центре Петербурга произошла авария с участием мотоциклиста. По словам очевидцев, его не пропустили на Адмиралтейском проспекте.