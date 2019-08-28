Водитель чудом выжил после ДТП на КАД

Пока непонятно, получил ли он травмы и насколько серьезные.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария случилась на КАД перед съездом на Комендантский проспект. По предварительным данным, одна машина въехала в зад другой. Транспортное средство откинуло в сторону фуры – оно врезалось в большегруз, машина выглядит крайне помято.

«Водитель в рубашке родился»,

— считает очевидец и с ним сложно не согласиться, глядя на фотографии.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржца на месяц арестовали за стрельбу на детской площадке на Ударников. По версии следствия, около десяти вечера 26 августа он устроил стрельбу на детской площадке у дома №38 по проспекту Ударников. Злоумышленник выстрелил по меньшей мере один раз. В этот момент на улице находились малолетние дети. Никто из них не пострадал.