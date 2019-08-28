Петербуржца на месяц арестовали за стрельбу на детской площадке на Ударников

Решением Красногвардейского районного суда 48-летний житель Петербурга Юрий Шуцкий арестован до 26 сентября. Его подозревают в стрельбе на детской площадке.

Шуцкий был задержан 27 августа 2019 года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, около десяти вечера 26 августа он устроил стрельбу на детской площадке у дома №38 по проспекту Ударников. Злоумышленник выстрелил по меньшей мере один раз. В этот момент на улице находились малолетние дети. Никто из них не пострадал.

Во время обыска дома у подозреваемого нашли патроны различного калибра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники правопорядка также обнаружили у предполагаемого стрелка обрез ружья и снаряженный магазин к оружию. Все предметы были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».