В Красногвардейском районе задержали «снайпера» на детской площадке

В Красногвардейском районе Северной столицы задержан устроивший стрельбу в общественном месте. Инцидент случился в понедельник, 26 августа, около 22 часов на проспекте Ударников.

В результате выстрела сотрудники правопорядка задержали 48-летнего мужчину. В ходе розыска в квартире мужчины было найдено 150 патронов различного калибра, обрез ружья и снаряженный магазин к оружию. Все предметы были изъяты.

Согласно информации ГУ МВД России по городу и области, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о возбуждении дела по факту незаконного оборота оружия.

В настоящее время ранее судимый задержан.

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