Двое мужчин напали на гражданина в Большой Ижоре и украли 280 рублей «наличкой»

Двое мужчин напали на гражданина в Большой Ижоре и украли 280 рублей &#171;наличкой&#187;
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В поселке Большая Ижора были задержаны подозреваемые в разбойном нападении на мужчину. Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа, около 22 часов в одном из домов на Полевой улице.

Двое злоумышленников вошли в квартиру, где совершили несколько выстрелов из пневматического пистолета в 32-летнего мужчину. После нескольких ударов битой, они отобрали у него 280 рублей наличными, смартфон, банковскую карту и скрылись.

В результате розыска сотрудники правопорядка задержали 22-летнего местного жителя и 21-летнего петербуржца. Оба подозреваемых безработные. Похищенное было изъято.

Согласно информации ГУ МВД РФ по городу и области, по факту разбоя возбуждено уголовное дело.

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