Полицейских из Анапы арестовали из-за секс-скандала

Мужчин обвиняют в принуждении к сексу несовершеннолетнюю волейболистку.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в прокуратуре. Двое полицейских отправились за решетку на ближайшие два месяца, пока не станет ясно, насколько справедливы обвинения в их адрес. До этого в мэрии Анапы уверяли, что в деле три подозреваемых.

Напоминаем, что все случилось еще два дня назад. Девушка из Подмосковья заявила о том, что ночью ее изнасиловали мужчины. Это стало причиной для возбуждения уголовного дела – волейболиста к тому же оказалась несовершеннолетней.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что молодой человек изнасиловал бывшую девушку в Мурино. Пострадавшая обратилась в больницу с растяжением шеи и кровопотеками.

Правоохранительные органы проверяют заявление жертвы. Сейчас полиция Санкт-Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела.