На Приморском шоссе микроавтобус «прилег» на бок

На Приморском шоссе микроавтобус &#171;прилег&#187; на бок
Есть ли пострадавшие - не уточняется. Фото: https://vk.com/spb_today

Пока непонятно, пострадал ли кто-нибудь в результате аварии.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось поздним вечером в среду. Авария произошла недалеко от станции метро «Черная речка» на Ушаковском мосту в Приморском районе. Микроавтобус «Форд Транзит» несколько раз перевернулся по непонятной причине. Из-за ДТП машина выглядит крайне помято, пострадал ли водитель и были ли внутри пассажиры – не уточняется.

По предварительным данным, причиной стали ограждения и песок, брошенные посреди дороги ремонтниками. Эти информация пока не подтвердилась.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленобласти госпитализировали несовершеннолетнего водителя мопеда. Он получил в аварии травмы средней тяжести. Ему вызвали карету скорой помощи, врачи приняли решение госпитализировать подростка.

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