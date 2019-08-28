В Ленобласти госпитализировали несовершеннолетнего водителя мопеда

Он получил в аварии травмы средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем рассказала в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Лодейнопольском районе региона недалеко от поселка Янега. Участниками аварии стали двое – водитель мопеда и ГАЗа. По предварительным данным, автомобиль столкнулся с мопедом, когда поворачивал налево. За рулем двухколесного транспорта сидел 14-летний парень, который получил травмы. Ему вызвали карету скорой помощи, врачи приняли решение госпитализировать подростка. У него диагностировали повреждения средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мотоциклист угодил в больницу после ДТП во Всеволожском районе. Участниками аварии стали двое – мотоцикл и грузовик «ГАЗ». Полицейские считают, что байкер не уступил дорогу большегрузу, что и привело к столкновению. 39-летний водитель мотоцикла получил травмы, ему вызвали карету скорой помощи. Врачи диагностировали серьезные повреждения.