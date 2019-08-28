Мотоциклист угодил в больницу после ДТП во Всеволожском районе

По предварительным данным, именно байкер виноват в аварии.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД. Все случилось примерно в четыре часа дня во Всеволожском районе Ленинградской области на 171 километре трассы «Магистральная». Участниками аварии стали двое – мотоцикл и грузовик «ГАЗ». Полицейские считают, что байкер не уступил дорогу большегрузу, что и привело к столкновению. 39-летний водитель мотоцикла получил травмы, ему вызвали карету скорой помощи. Врачи диагностировали серьезные повреждения.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленобласти из-за сезона миграции лосей может увеличиться количество ДТП. Машинистам стоит избегать встречи с ними, чтобы не попасть в серьезную аварию. Особенно осторожными надо быть поздней ночью и ранним утром. В «Велесе» рекомендуют обязательно включать фары и следить за происходящим на дороге. Вдоль трасс установлены знаки «Дикие животные», про которые также нельзя забывать.