В Ленобласти из-за сезона миграции лосей может увеличиться количество ДТП

Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, чтобы не сбить животных.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на специалистов центра помощи диким животным «Велес». Они рассказали, что сейчас в самом разгаре сезон миграции лосей – животные передвигаются в том числе по автомобильным дорогам. Машинистам стоит избегать встречи с ними, чтобы не попасть в серьезную аварию. Особенно осторожными надо быть поздней ночью и ранним утром. В «Велесе» рекомендуют обязательно включать фары и следить за происходящим на дороге. Вдоль трасс установлены знаки «Дикие животные», про которые также нельзя забывать.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что лоси начинают спариваться и станут чаще выбегать на трассы. Брачный период продлится до конца октября, а до тех пор автомобилистам стоит быть осторожнее. Число аварий с участием сохатых в ближайший месяц может серьезно вырасти в Ленобласти и по всей России.