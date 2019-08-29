Теневого банкира в Москве приговорили к 11 годам за хищение 37 млрд рублей

Бизнесмена Магомеда Мухиева приговорили к 11 годам колонии за кражу у вкладчиков нескольких банков России 37 млрд рублей. Такое решение вынес Замоскворецкий суд.

Предприниматель был лидером масштабной преступной группы. Его жертвами стали клиенты девяти кредитных учреждений.

Как пишет «Коммерсантъ», основой плана злоумышленников был Анталбанк. Благодаря банку Мухиев и его поддельники смогли украсть денежные средства граждан.

Согласно данным дела, банки, подконтрольные обвиненному, брали средства у клиентов под высокие проценты. После деньги от одной кредитной организации отправлялись в другую. В итоге они оказывались Анталбанке и уходили в том числе на счета подконтрольных компаний.

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