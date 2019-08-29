Пожарные полтора часа тушили частный дом в Зайцево

Сегодня ночью, 29 августа, пожарные почти два часа тушили частный дом. Возгорание случилось в Выборгском районе Ленобласти.

Частный дом горел в поселке Зайцево на Октябрьской улице. Согласно данным ГУ МЧС России по области, сигнал о возгорании спасатели получили в 2:47.

К месту происшествия прибыли сотрудники дежурной смены. В ликвидации огня были задействованы четверо пожарных и единица техники. Возгорание охватило площадь в 160 кв. метров. К 4:27 пожар полностью потушили.

Данные о возможных пострадавших уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Купчино откроют парк, который будет посвящен Героям-пожарным. Новое общественное пространство обещают открыть в октябре этого года.