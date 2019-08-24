В Купчино откроют парк, посвященный Героям-пожарным

В октябре 2019 года рядом с ЖК «София» откроется новое общественное пространство, парк будет оснащен детскими и спортивными площадками, а а также велодорожками.

Новый парк появится между улицами Софийской, Димитрова и Бухарестской. Пространство посвятят героям-пожарным, поскольку именно во Фрунзенском районе Петербурга находится старейшая пожарная часть. Он станет первым в России парком, посвященным именно сотрудникам пожарных служб.

Территория нового парка разделена на зоны для разных видов отдыха. В парке оборудованы детские и спортивные площадки, площадки для настольных игр, тренажеры и скейт-парк. Также в парке построен велосипедная дорожка и дорожка для терренкура.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов распорядился установить скворечники в парках Петербурга. лава города попросил комитет по благоустройству заняться установкой скворечников парках, чтобы петербуржцы могли подкармливать птиц и белок.