Беглов распорядился установить скворечники в парках Петербурга

С них смогут кормиться птицы и белки – впереди осень и зима.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Глава города попросил комитет по благоустройству заняться установкой скворечников парках, чтобы петербуржцы могли подкармливать птиц и белок.

Он также рассказал, что в 2020 году уже запланировали благоустроить парк Академика Сахарова. Всего необходимо привести в порядок 48 зеленых зон – садов, скверов и парков, а также 500 дворов. В 2019 году на эти цели выделили 6 миллиардов рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов предложил вместо митингов устраивать субботники. На дебатах речь зашла за Малиновку. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время дебатов отметил, что горожане могут не переживать – зеленые зоны застраивать не собираются, эта проблема больше не актуальна.